Violenta lite tra due rider in centro a Milano coltellate e un arresto per tentato omicidio

Due rider sono stati coinvolti in una lite violenta nel centro di Milano, davanti a dei locali dove aspettavano di consegnare il cibo. Durante l'alterco, sono state usate armi da taglio e uno degli uomini è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. La colluttazione si è verificata in prossimità di alcuni esercizi commerciali, attirando l'attenzione dei passanti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e procedere con le verifiche.

(Adnkronos) – Una violenta lite in centro tra rider, di fronte ai locali in attesa di ricevere il cibo da consegnare. E' accaduto ieri sera a Milano, dove un ragazzo di 29 anni di origine pakistana, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentato omicidio. Il fatto è avvenuto intorno alle 21. Gli agenti della sesta sezione della squadra mobile di Milano, impegnati in un servizio di controllo in abiti civili, transitando in piazza Oberdan hanno notato i due rider litigare tra loro e in forte stato di agitazione. Uno dei due, un cittadino afghano di 28 anni, visti gli agenti ha chiesto aiuto mostrando loro alcune ferite e indicando il 29enne pakistano, che stringeva in mano un coltello.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Milano, lite tra rider in piazza Oberdan finisce a coltellate: 29enne arrestato per tentato omicidio Lite tra rider a Porta Venezia finisce a coltellate: 28enne arrestato per tentato omicidioUn rider di 27 anni è stato accoltellato da un collega in zona Porta Venezia a Milano lo scorso 8 aprile.