Nel quartiere Esquilino di Roma si è verificata una lite violenta in strada, che ha portato all’arresto di una persona e alla denuncia di un’altra. La Polizia Locale ha intensificato i controlli nella zona, intervenendo prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti. L’attività di monitoraggio continua sul territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori incidenti e mantenere l’ordine pubblico.

Prosegue incessante l’attività di monitoraggio e controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel rione Esquilino, con l’obiettivo di garantire sicurezza, legalità e protezione per i cittadini. Ieri mattina, grazie a un rapido coordinamento tra le pattuglie operative nella zona, si è riusciti a ripristinare immediatamente l’ordine, evitando così gravi conseguenze anche per i passanti, a seguito di una violenta lite che si è verificata in strada. Intervento tempestivo della Polizia Locale. Ricevuto un alert dal personale del I Gruppo, le unità del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu) e della Sicurezza Pubblica ed Emergenziale sono prontamente intervenute in via Principe Amedeo, dove era in corso una lite, degenerata in una colluttazione, tra due uomini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: violenta lite in strada nel quartiere Esquilino, un arresto e una denuncia

Intervengono per una lite e vengono aggrediti: un arresto e una denunciaIl ventitreenne e il ventenne sono stati indagati per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

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