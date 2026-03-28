In casa Juventus si registra un nuovo sviluppo riguardante il futuro di Daniele Rugani. Sono emersi aggiornamenti significativi che coinvolgono il difensore, senza ulteriori dettagli sulle decisioni prese o sui piani futuri della società. La situazione si aggiunge alle recenti novità che circolano intorno alla squadra e alle sue strategie di mercato.

Aggiornamenti importantissimi in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Daniele Rugani: ecco cosa succede. Pensiero al campo con la cruciale gara con il Genoa in programma alla ripresa del campionato, ma anche al calciomercato con tantissimi nomi da sistemare. Oltre ai movimenti in entrata, la Juventus sarà sicuramente protagonista a nche per quanto riguarda le operazioni in uscita. Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it Tra i principali indiziati a cambiare definitivamente aria c’è sicuramente Daniele Rugani, che lo scorso 2 febbraio si è trasferito in prestito alla Fiorentina: il centrale di Lucca classe ’94 è stato impiegato pochissimo in maglia viola e, dunque, appare scontato un suo ritorno alla Continassa al termine della stagione in corso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Futuro Rugani, altro colpo di scena in casa Juve: le ultime

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