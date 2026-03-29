Entro il 30 giugno, la società dovrà decidere quale giocatore lasciare. Tra i nomi più discussi ci sono alcuni elementi di spicco della rosa, che potrebbero essere venduti o ceduti in prestito. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora diffusa, ma l’attenzione è rivolta alle scelte che verranno prese nelle prossime settimane. La lista dei possibili partenti si allunga con alcuni dei protagonisti più conosciuti.

2026-03-26 08:50:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: C’è una scadenza che incombe, una data cerchiata in rosso e un obbligo che non lascia margini: entro il 30 giugno la Roma dovrà sacrificare un pezzo pregiato. Non è una scelta, è una necessità. Il settlement agreement incombe e il fair play finanziario continua a essere quella gabbia che non ha mai davvero consentito ai Friedkin di muoversi con la libertà immaginata al loro arrivo. E allora tocca a Massara entrare in scena, con il compito più delicato: vendere bene, vendere senza svendere. Perché la qualificazione alla prossima Champions, pur fondamentale sul piano sportivo e progettuale, non cambierà il presente: quei ricavi peseranno sul futuro, non sul bilancio attuale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – da Koné a Svilar, addio a un big a giugno. La lista di chi può partire

Articoli correlati

Corriere dello Sport – Al’Inter serve un Koné. Anche Jones e Goretzka in lista2026-03-11 10:22:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Rinnovo oltre il 2027 e conferma.

Corriere dello Sport – Mercato Juve, nodo Vlahovic. Celik e Senesi gratis da giugnoIl mercato d’inverno è alle spalle ma si sente ancora il colpo d’aria della porta che si chiude senza riuscire a far entrare il terminale offensivo...

Tutto quello che riguarda Corriere dello Sport da Koné a Svilar...

Temi più discussi: Italia, affezionati alle difficoltà; Italia, il valore dell’unità; Inter, un altro Lautaro: Acerbi e Darmian ai saluti, l’obiettivo in difesa gioca nel River. Ma ci sono altri nomi; Il caso Svilar rischia di arrivare in tribunale: cosa sta succedendo al portiere della Roma.

RASSEGNA STAMPA – Corriere dello Sport: Catania e Casarano, un tempo ciascuno. Quel gol subito a pochi minuti dalla fine…Un tempo ciascuno ma le reti che valgono il pareggio fra Catania e Casarano arrivano entrambe nel secondo tempo. E quella dei pugliesi, messa a segno da Ferrara al 39’ della ripresa, è pure quella ch ... tuttocalciocatania.com

Corriere dello Sport | La Juventus ha scelto Kessiè!Kessiè alla Juventus a parametro zero: accelerata totale da parte dei bianconeri e attenzione all'evoluzione della ... fantamaster.it

L'attivista di AVS, oggi parlamentare europea, racconta al Corriere della Sera la perquisizione subita in un hotel di Roma: «Nessun verbale, sono arrivati direttamente alla porta senza avviso della reception. È un controllo legato alla manifestazione» facebook

Corriere Rinnovabili oltre il 90% della nuova potenza elettrica e 16,6 milioni di occupati: il saggio di Silvestrini e Onufrio tra illusione del nucleare e rivoluzione delle rinnovabili x.com