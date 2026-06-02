Colpo di scena Allegri salta tutto? Scontro con il Milan | cosa sta accadendo

Massimiliano Allegri e il Milan non hanno ancora trovato un accordo economico, creando un blocco nelle trattative. Nel frattempo, il presidente di una squadra di calcio segue la situazione senza intervenire direttamente, confidando che si possa risolvere nel tempo. La discussione riguarda principalmente le condizioni contrattuali e le cifre richieste, senza che siano stati annunciati cambi di allenatore o altre decisioni ufficiali. La situazione rimane aperta, con aggiornamenti attesi nei prossimi giorni.

Massimiliano Allegri e il Milan rimangono bloccati su una distanza economica significativa, mentre De Laurentiis osserva gli sviluppi dalla distanza con fiducia nei tempi lunghi del negoziato. Allegri-Milan: lo scontro sui 5 milioni che paralizza tutto. Come rivela il Corriere della Sera, il nodo non è la volontà di separarsi bensì il prezzo della separazione. Il Milan propone una buonuscita da circa 500 mila euro. Allegri invece chiede 5 milioni lordi complessivi: 2 per sé, il resto destinato ai collaboratori dello staff. Lo scenario che emerge è clamoroso: l’allenatore è disposto a restare fermo per un’intera stagione piuttosto che scendere a compromessi sulla cifra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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