ColorADD Games a Le Gru | il festival gratuito sui colori accessibili e l' inclusione

Sabato 6 giugno 2026, dalle ore 11:00 alle 19:00, il centro commerciale Le Gru di Grugliasco ospita i "COLORADD GAMES" all'interno dell'area eventi esterna coperta situata al primo piano. L'iniziativa, a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria, nasce per presentare al pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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