Milano Comics&Games | il festival pop che unisce tutte le età

A Milano si sta svolgendo il festival Comics&Games, un evento dedicato alla cultura pop che coinvolge persone di tutte le età. Tra le attrazioni principali ci sono aree dedicate ai giochi e ai fumetti, con spazi pensati anche per i più giovani. La Kids Zone, recentemente inaugurata, offre attività specifiche per i bambini appassionati di videogiochi e giochi di ruolo. L’evento si svolge nel centro della città e si protrarrà fino a fine settimana.

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