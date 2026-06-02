Colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza | a fuoco impianto di smaltimento rifiuti I sindaci | Finestre chiuse

Da lanazione.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incendio si è sviluppato questa mattina alle 5 in un impianto di smaltimento rifiuti a Capannori, in località Salanetti. La colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza ha portato i sindaci a raccomandare di tenere le finestre chiuse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti.

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Capannori (Lucca), 2 giugno 2026 - Un incendio è scoppiato intorno alle 5 di questa mattina, martedì 2 giugno, in località Salanetti, nel comune di Capannori al confine con Porcari (Lucca), in un impianto di smaltimento dei rifiuti. Colonna di fumo visibile a chilometri di distanza Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Lucca, Pistoia e Prato che, con il supporto dell'autobotte di Viareggio, Comune di Capannori, hanno contenuto le fiamme e stanno provvedendo al minuto spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. In tutta la Piana di Lucca si è alzata una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza: a fuoco impianto di smaltimento rifiuti. I sindaci: “Finestre chiuse”
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Incendio a Corsico, colonna di fumo nero visibile a distanza

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