Un avvocato della destra ha conquistato la vittoria elettorale in Colombia, sfidando tutti i sondaggi preelettorali. La sua campagna ha ottenuto il 52% dei voti, battendo il candidato avversario che si attestava al 45%. La vittoria è stata ufficializzata con circa 1,2 milioni di voti di scarto. La sua affermazione apre una svolta politica a destra nel paese.

Contro tutti i sondaggi della vigilia, l'avvocato della destra Abelardo de la Espriella ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali colombiane con il 43,7% dei voti precedendo il delfino del presidente Gustavo Petro, l'ex comunista Iván Cepeda, 63enne formatosi nella Bulgaria dell'ex Unione Sovietica, fermo al 40,9%. I due si sfideranno al ballottaggio del prossimo 21 giugno, con «El Tigre», come tutti in Colombia chiamano de la Espriella, in una posizione di forza grazie all'endorsement ricevuto da Paloma Valencia, la candidata del Centro Democratico dell'ex presidente Álvaro Uribe, arrivata terza con il 6,9% dei voti. Il risultato rappresenta un duro colpo per Petro visto anche il basso astensionismo, con oltre 24 milioni di colombiani che si sono recati alle urne per scegliere chi guiderà la Colombia fino al 2030. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colombia, svolta a destra. "El Tigre" sogna da leader

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Colombia in van: strade da incubo!

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