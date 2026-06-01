Il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia si è concluso con la vittoria di Aberaldo de la Espriella. Il candidato di estrema destra, che ha conquistato il 43,1% dei consensi, il prossimo 21 giugno affronterà al ballottaggio il progressista Ivan Cepeda, fermatosi al 40,9%. La Espriella, 47 anni, soprannominato El Tigre e fautore della linea dura contro la criminalità, se la vedrà dunque con Cepeda, 63 anni ed erede politico del presidente in carica Gustavo Petro. Quest'ultimo, considerato favorito alla vigilia, ha messo in dubbio i risultati elettorali del suo sfidante, un outsider che, con uno scatto a sorpresa, ha portato la contesa al secondo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Colombia, chi è De la Espriella detto "El Tigre": il trumpiano che ha vinto il primo turno delle presidenziali

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