Un candidato della destra ha ottenuto il 6% delle preferenze nelle ultime elezioni, posizionandosi in vantaggio rispetto agli altri sfidanti. La sua vittoria potrebbe determinare l’esito del ballottaggio, previsto tra due settimane. L’alleanza con altri partiti conservatori nel Sud America potrebbe rafforzare la sua candidatura. La decisione finale dipenderà anche dal sostegno degli elettori indecisi e delle forze politiche alleate.

? Domande chiave Chi deciderà l'esito del ballottaggio con il suo 6% di voti?. Come influenzerà la vittoria di de la Espriella l'asse conservatore sudamericano?. Perché il modello Bukele è diventato un riferimento per la destra colombiana?. Cosa accadrà se la sinistra riuscirà a ribaltare il vantaggio attuale?.? In Breve De la Espriella 43,7% contro il 40,9% di Iván Cepeda. Paloma Valencia con il 6% decide il ballottaggio del 21 giugno. Margine tra destra e sinistra ridotto a soli 2,8 punti percentuali. Modello Bukele e ascesa di Bolsonaro e Milei influenzano il voto colombiano.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colombia, de la Espriella in vantaggio: la destra punta al ballottaggio

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