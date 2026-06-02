Collemarino scoppia la lite sulla raccolta della plastica | rifiuti rovesciati in strada

Durante il servizio di raccolta dei rifiuti a Collemarino, una lite tra operatori ha portato a rifiuti rovesciati in strada. La discussione ha coinvolto le persone impegnate nella gestione dei rifiuti, con i toni che si sono fatti molto accesi. La scena si è conclusa con i rifiuti sparsi lungo la carreggiata, creando disagi per gli automobilisti e i residenti della zona. Nessuna informazione su eventuali feriti o interventi delle forze dell’ordine.

ANCONA - Volano parole grosse e la tensione sale alle stelle durante il servizio di raccolta dei rifiuti. È accaduto ieri mattina a Collemarino, in via Ricci, davanti al civico 35, dove una discussione tra alcuni residenti e un operatore di Anconambiente è sfociata in una clamorosa protesta con. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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