Velo islamico a 5 anni la bambina costretta a portare l?hijab | scoppia la lite sulla strada La mamma | Giusto

Una discussione si è accesa in strada dopo che una bambina di cinque anni è stata vista indossare un velo islamico, con la madre che ha difeso la scelta. La vicenda ha suscitato reazioni e aperture di dibattito sulla pratica di imporre l’hijab ai più giovani. Secondo quanto riferito, la bambina non avrebbe scelto volontariamente di indossare il velo, e le autorità stanno valutando la situazione dal punto di vista legale.

CASARSA - In questo caso non si può parlare nemmeno di imitazione. Tanto meno di libera scelta. E cambia poco il fatto che dal punto di vista strettamente normativo non si sia in presenza di un nodo simile a quello che si presenta nelle aule di una scuola o nelle stanze di un edificio pubblico. Il velo islamico, infatti, non è in alcun modo proibito. A maggior ragione all’aperto. Ma l’episodio registrato ieri a Casarsa fa riflettere da due punti di vista: il grado di integrazione di alcune minoranze figlie delle ondate migratorie e un grado crescente di scollamento tra le famiglie più integraliste e il contesto sociale di riferimento. Una bambina di soli cinque anni, infatti, era accompagnata dalla madre nel suo passeggino.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Velo islamico a 5 anni, la bambina costretta a portare l’hijab: scoppia la lite sulla strada

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