Nuova raccolta rifiuti | altri 7.500 modenesi useranno i nuovi cassonetti per carta e plastica

Nel giro delle prossime tre settimane, altri 7.500 cittadini di Modena utilizzeranno i nuovi cassonetti per la raccolta di carta e plastica. La posa di questi contenitori è stata avviata dall’amministrazione comunale in collaborazione con il società di gestione dei rifiuti, e riguarda un’area ancora da definire nel centro urbano. L’intervento fa parte di un piano più ampio di aggiornamento del sistema di raccolta differenziata.

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Il percorso di posa dei nuovi cassonetti per carta e plastica, intrapreso dall'amministrazione comunale di Modena in collaborazione con il Gruppo Hera, interesserà nelle prossime tre settimane altre 7.500 utenze delle zone residenziali centrali.Da ottobre sono già stati posizionati circa 1.200.🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti... Leggi anche: Raccolta dei rifiuti: "Nuovi cassonetti e potenziamento del ritiro" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Centro di raccolta di via Pertusati; Centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: la disciplina; Perché in questi giorni ci sono di nuovo i rifiuti in strada a Roma; Avviso per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuovi centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Caivano, nuova raccolta differenziata: dal 1° giugno cambia il calendarioRiorganizzazione del servizio di igiene urbana con nuove regole, controlli e strumenti tecnologici per migliorare il decoro cittadino e aumentare la percentuale di raccolta differenziata ... ilgazzettinovesuviano.com Raccolta rifiuti, nuova organizzazioneImportante cambiamento a partire da ieri, con il via al nuovo metodo di raccolta dei rifiuti nel comune di Chiusdino. La nuova modalità è stata ottimizzata al fine di aiutare la popolazione dei ... lanazione.it Cipolla Bianca di Margherita IGP, parte la nuova raccolta. Piogge minacciano produzione: potrebbe calare di 6mila quintali agricultura.it/2026/05/08/cip… via @AgriculturaIT x.com La mia nuova raccolta di blu ray di SAO reddit