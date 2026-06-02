Colleferro prende forma il nuovo cavalcavia stradale sopra la linea ferroviaria

Notizia in breve

A Colleferro sono in corso i lavori per un nuovo cavalcavia sopra la linea ferroviaria. Il progetto prevede un collegamento stradale tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord. I lavori procedono senza sosta, segnando un passo importante nella realizzazione del nuovo tratto di strada. La struttura contribuirà a migliorare la viabilità locale e a facilitare gli spostamenti nella zona.