Colleferro prende forma il nuovo cavalcavia stradale sopra la linea ferroviaria
A Colleferro sono in corso i lavori per un nuovo cavalcavia sopra la linea ferroviaria. Il progetto prevede un collegamento stradale tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord. I lavori procedono senza sosta, segnando un passo importante nella realizzazione del nuovo tratto di strada. La struttura contribuirà a migliorare la viabilità locale e a facilitare gli spostamenti nella zona.
Proseguono senza sosta e compiono un passo in avanti decisivo i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord a Colleferro (Roma). Si tratta di un’infrastruttura considerata altamente strategica dall'Amministrazione, progettata per. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Banda Guardia di Finanza - Lectio Magistralis Nicola Piovani
Notizie e thread social correlati
Colleferro. Montato nottetempo il nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana NordNottetempo è stato installato un nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia, tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord.
Nuovo asse suburbano, il cavalcavia prende forma. “Opera attesa da 70 anni”A Lucca sono in corso i lavori per il nuovo asse suburbano, con la costruzione di un cavalcavia che si sta sviluppando rapidamente.