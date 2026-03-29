Nuovo asse suburbano il cavalcavia prende forma Opera attesa da 70 anni

A Lucca sono in corso i lavori per il nuovo asse suburbano, con la costruzione di un cavalcavia che si sta sviluppando rapidamente. Nonostante il vento abbia spostato di alcune ore il varo della seconda campata, le operazioni continuano senza soste. L’amministrazione prevede di completare l’opera e inaugurare il nuovo collegamento entro i primi mesi del 2027, dopo una lunga attesa di circa 70 anni.

Lucca, 29 marzo 2026 – Anche se il vento ha spostato di qualche ora il varo della seconda campata, procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo asse suburbano, per il quale l’amministrazione auspica un taglio del nastro già nei primi mesi del 2027. A ribadirlo è stato ieri l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani durante un sopralluogo al cantiere del cavalcavia che ‘sorvolerà’ le rotaie e via delle Ville. Qui, infatti, in questi giorni è in corso la posa delle grandi travature delle campate dell’infrastruttura, parte più complessa e costosa di tutta la nuova arteria che collegherà – ultimati entrambi i lotti - via del Brennero con viale Castracani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo asse suburbano, il cavalcavia prende forma. “Opera attesa da 70 anni” Articoli correlati Nuovo Policlinico Umberto I, il progetto prende forma: tra cinque anni un ospedale moderno, green e monobloccoIl Policlinico Umberto I, il più antico ospedale d’Italia, si prepara a cambiare volto. Leggi anche: Inter su Comuzzo, De Vrij alla Fiorentina: prende forma l’asse con i viola Aggiornamenti e notizie su Nuovo asse Temi più discussi: Nuovo asse suburbano, il cavalcavia prende forma. Opera attesa da 70 anni; Asse suburbano, arriva la campata centrale: stop al traffico ferroviario; Lucca, asse suburbano: i lavori per sistemare la campata del cavalcavia; Si montano le campate del nuovo cavalcavia dell'asse suburbano: chiude un tratto di via delle Ville. Asse suburbano, prende forma il cavalcavia: Giornata storicaNella notte sono partiti i lavori (con qualche difficoltà legata al vento): in posa le travi delle campate. Si è svolto questo pomeriggio (28 marzo) un sopralluogo dell'assessore ai lavori pubblici Bu ... noitv.it Asse suburbano, in posa le travature delle campate del cavalcavia di via delle VilleSopralluogo dell'assessore Buchignani: Opera attesa da anni, drenerà gran parte del traffico del nord est della città ... luccaindiretta.it Oggi, sabato 28 marzo, alle ore 15:00, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Lucca Nicola Buchignani, assieme ai tecnici comunali e a quelli di Del Debbio spa ha assistito alla messa in opera delle travi delle campate del nuovo cavalcavia (sopra la ferr facebook India, nuovo asse con la Russia sull’energia: pesano le pressioni USA e le tensioni con l’Iran x.com