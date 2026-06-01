Colleferro Montato nottetempo il nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord

Notizia in breve

Nottetempo è stato installato un nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia, tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord. Le operazioni si sono svolte senza interruzioni del traffico e senza incidenti. La struttura è stata posizionata in modo preciso, con mezzi specializzati che hanno completato il montaggio durante le ore notturne. L’intervento fa parte dei lavori per il nuovo collegamento tra le due vie.