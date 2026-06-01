Colleferro Montato nottetempo il nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord
Nottetempo è stato installato un nuovo cavalcavia stradale sopra la ferrovia, tra Via Fontana dell’Oste e Via Carpinetana Nord. Le operazioni si sono svolte senza interruzioni del traffico e senza incidenti. La struttura è stata posizionata in modo preciso, con mezzi specializzati che hanno completato il montaggio durante le ore notturne. L’intervento fa parte dei lavori per il nuovo collegamento tra le due vie.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo collegamento viario tra Via Fontana dell’Oste e Via L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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