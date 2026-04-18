Soragna ok al collaudo statico del ponte di Castellina

Il ponte in acciaio di Castellina, situato lungo la strada provinciale 12, ha ottenuto l’approvazione del collaudo statico. La struttura, realizzata recentemente, è stata sottoposta alle verifiche tecniche previste per garantirne la stabilità e la sicurezza. Ora può essere considerata completata e pronta per l’uso pubblico. La conclusione delle prove rappresenta un passaggio fondamentale prima dell’apertura ufficiale al traffico.

Il nuovo ponte in acciaio di Castellina di Soragna, lungo la strada provinciale 12, ha superato il collaudo statico. Un importante passaggio tecnico per certificare la tenuta dell’intera nuova struttura che permette di collegare le due sponde dello Stirone.“Il ponte – spiega il presidente della.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ponte Castellina a Soragna, chiusa al traffico della strada provinciale 12 Leggi anche: Soragna, varato il nuovo ponte a Castellina