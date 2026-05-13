Un uomo è stato arrestato ad Assisi con sostanze stupefacenti nascoste all’interno di un bullone dell’auto. Durante un inseguimento, le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e scoperto la droga nascosta nel componente meccanico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sul cliente che si trovava in auto al momento dell’arresto. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i ruoli delle persone coinvolte.

? Domande chiave Come ha fatto a nascondere la droga in un bullone?. Chi era il cliente che si trovava in auto durante l'inseguimento?. Perché il giovane ha deciso di rischiare di nuovo dopo l'arresto?. Dove sono stati trovati i contanti derivanti dallo spaccio?.? In Breve Sequestrate 7 dosi di cocaina e 475 euro in contanti durante il controllo.. Droga occultata in un bullone modificato sotto il tappetino dell'auto.. Soggetto ventenne albanese già arrestato in passato per spaccio di stupefacenti.. Inseguimento iniziato sulla statale 75 e conclusosi nel centro di Assisi.. Un ventenne di nazionalità albanese è stato arrestato in flagranza ad...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assisi, arrestato pusher: droga nascosta in un bullone dell’auto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Droga nascosta nello sgabuzzino e dentro una cassaforte, arrestato pusher a PalagoniaI militari della sezione operativa della compagnia di Palagonia ed i colleghi dello squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” hanno arrestato un...

Droga nascosta in auto, arrestatoORBETELLO Un ventenne è stato arrestato dai carabinieri di Orbetello mentre stava tentando di disfarsi della droga.

Napoli, blitz alle Case Nuove: arrestato pusher 52enne con 77 grammi di stupefacentiProseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato a Napoli contro lo spaccio di droga. I Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo con precedenti, sorpreso a vendere hashish e cocain ... cronachedellacampania.it

Droga nascosta nel doppio fondo dell’auto, arrestato pusher dopo inseguimentoUn’auto che corre troppo, movimenti sospetti e un controllo che si trasforma in arresto. È iniziata così l’operazione della Polizia di Stato che, nei giorni scorsi a Torino, ha portato all’arresto di ... giornalelavoce.it