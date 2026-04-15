Un uomo in bicicletta è stato arrestato a Firenze dopo aver cercato di disfarsi di una dose di cocaina gettandola sotto un’auto parcheggiata. La polizia ha intercettato il suo comportamento sospetto e, durante il controllo, ha trovato la droga nascosta. Il pusher è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento si inserisce in un’operazione mirata al contrasto dello spaccio in centro città.

FIRENZE – Un goffo tentativo di disfarsi della droga non è bastato a evitargli l’arresto. Nella serata di lunedì 13 aprile, le strade di Firenze sono state teatro di un’operazione antidroga che ha portato in cella un uomo di 34 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il fermo è avvenuto in via Borgo Pinti. Durante una serie di pattugliamenti straordinari messi in atto dal personale del Reparto prevenzione crimine Toscana, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un individuo che stava transitando in sella a una bicicletta. Capendo di essere finito nel mirino delle forze dell’ordine e poco prima di arrestare la propria marcia per sottoporsi al controllo, il ciclista ha cercato di alleggerire la propria posizione.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Getta la cocaina sotto un’auto parcheggiata per evitare il controllo: pusher in bicicletta arrestato

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