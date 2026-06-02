Cobolli sfida Svajda | scontro agli ottavi del Roland Garros

Cobolli affronta Svajda negli ottavi di Roland Garros. I due si sono incontrati una volta in passato, con Cobolli che ha vinto quell'incontro. La partita si gioca sulla terra battuta, superficie che potrebbe influenzare lo stile di gioco di Svajda. La sfida si svolge in singolare nel torneo del Grande Slam sulla terra battuta parigina.

? Punti chiave Chi ha vinto l'unico precedente incontro tra i due tennisti?. Come influenzerà la terra battuta lo stile di gioco di Svajda?. Quali piattaforme digitali permettono di seguire la diretta dello scontro?. Cosa deve fare Cobolli per non farsi imporre il ritmo dall'americano?.? In Breve Incontro lunedì 1 giugno ore 11 sul campo Philippe-Chatrier. Cobolli ha battuto Pellegrino, Wu e Tien nei turni precedenti. Svajda ha superato Popyrin, Walton e Cerundolo per arrivare agli ottavi. Cobolli ha vinto il precedente incontro agli ottavi di Delray Beach. Cobolli sfida Svajda agli ottavi del Roland Garros sul Philippe-Chatrier. Il tennista Cobolli affronterà l’americano Svajda oggi, lunedì 1 giugno, per un posto in quarto di finale al Roland Garros. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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