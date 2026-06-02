Durante un torneo di tennis, quattro giocatori italiani hanno mostrato segnali di miglioramento. Berrettini sta tornando a giocare con più sicurezza, Arnaldi ha mantenuto un buon livello di prestazioni, mentre Cobolli continua a migliorare le sue capacità. Questi risultati rafforzano la presenza del tennis italiano sui campi internazionali.

Se c’era un giocatore nel circuito che aveva bisogno di una giornata come questa, era Matteo Berrettini. Non tanto per il livello del rivale o per il peso specifico del risultato, quanto per quello che questa vittoria rappresenta nel suo percorso. Chi ha seguito gli ultimi anni della carriera del romano finalista a Wimbledon cinque anni fa, sa perfettamente quanta fatica abbia dovuto sopportare. Gli infortuni, le soste forzate, il lavoro quotidiano lontano dai riflettori e, soprattutto, la necessità di ritrovare fiducia ogni volta che il fisico, o la mente, sembrava tradirlo. Matteo arrivava da una battaglia di cinque ore e un quarto, una di quelle partite che lasciano inevitabilmente conseguenze nelle gambe e nella testa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cobolli, Berrettini, Arnaldi e una certezza: l'Italia del tennis non tradisce mai

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