Nel torneo di Montecarlo, il match tra Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime si avvicina alla fase di semifinale. Sinner, che ha perso un set contro Machac, viene considerato il favorito per il passaggio del turno. La partita si gioca su campi in terra battuta, con entrambi i giocatori in cerca di una vittoria importante per avanzare nella competizione.

Nonostante abbia ceduto un set a Machac, il numero due del mondo parte come grande favorito anche nei quarti: i precedenti lo vedono in vantaggio per 4-2 Ha fatto fatica, ha spaventato qualche su tifoso per un breve momento di difficoltà ma poi Sinner ha portato a casa anche questo successo contro Machac: il numero 19 consecutivo nei Master 1000 da Parigi indoor fino ad oggi. E ora la grande sfida per entrare in semifinale: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Auger Aliassime in programma venerdì 10 aprile alle ore 12.10. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner subito dopo il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Auger Aliassime, tra Jannik e la semifinale di Montecarlo c'è il canadese: il pronostico

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Temi più discussi: Atp Montecarlo, Sinner – Auger-Aliassime ai quarti: orario e dove vederla; Jannik Sinner, il suo tabellone al Montecarlo Masters 2026: le partite e i possibili avversari · Tennis ATP; Sinner-Machac: orario e dove vedere in tv (anche in chiaro) gli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo; Sinner-Machac vale i quarti a Monte Carlo: quando e dove vederla.

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SINNER FATICA IL 2° SET MA VINCE AL TERZO Qualche problema fisico per l’azzurro che però, dopo aver perso il secondo set al tie-break, riesce comunque a strappare il pass per i quarti. Ora Jannik affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un - facebook.com facebook

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