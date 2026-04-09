Nel torneo di tennis, Jannik Sinner si avvicina alla semifinale dopo aver superato un avversario in tre set, cedendo solo un parziale a Machac. La sua posizione di testa del tabellone e le recenti prestazioni lo collocano tra i favoriti per l'accesso alla fase successiva. L'incontro con Auger Aliassime rappresenta un’altra sfida importante nel percorso verso la qualificazione.

Nonostante abbia ceduto un set a Machac, il numero due del mondo parte come grande favorito anche nei quarti: i precedenti lo vedono in vantaggio per 4-2 Ha fatto fatica, ha spaventato qualche su tifoso per un breve momento di difficoltà ma poi Sinner ha portato a casa anche questo successo contro Machac: il numero 19 consecutivo nei Master 1000 da Parigi indoor fino ad oggi. E ora la grande sfida per entrare in semifinale: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Auger Aliassime in programma venerdì 10 aprile alle ore 12.10. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Sinner subito dopo il... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Auger Aliassime, Jannik a un passo dalla semifinale: il pronostico

Sinner-Auger Aliassime, tra Jannik e la semifinale di Montecarlo c'è il canadese: il pronosticoNonostante abbia ceduto un set a Machac, il numero due del mondo parte come grande favorito anche nei quarti: i precedenti lo vedono in vantaggio per...

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SINNER vs AUGER ALIASSIME • ATP Paris 2025 Final • LIVE Tennis Watchalong

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Sinner ritrova Auger-Aliassime: precedenti favorevoli, ma due ricordi da brividi sulla terra rossa…Settima sfida all'orizzonte tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Domani, sulla terra rossa di Montecarlo, i due si confronteranno e in palio ci sarà ... oasport.it

#Tennis, #Sinner ai quarti a Monte-Carlo Tomas Machac battuto 6-1, 6-7, 6-3, ora Felix Auger-Aliassime x.com

SINNER FATICA IL 2° SET MA VINCE AL TERZO Qualche problema fisico per l’azzurro che però, dopo aver perso il secondo set al tie-break, riesce comunque a strappare il pass per i quarti. Ora Jannik affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per un - facebook.com facebook