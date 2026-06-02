Un giudice ha ridotto a circa 14mila euro il debito di una cliente di una finanziaria, rispetto ai oltre 32mila euro inizialmente richiesti. La decisione si è basata sulla contestazione del contratto di prestito presentata dalla donna. La riduzione del debito rappresenta una diminuzione di circa la metà rispetto alla cifra originariamente richiesta. La vicenda si è svolta a Pesaro e riguarda un procedimento legale in cui il cliente ha contestato l'importo stabilito nel contratto.

Pesaro, 2 giugno 2026 – Il giudice dimezza il conto che una finanziaria aveva stilato a una cliente: da oltre 32mila euro a 14.232, i soldi che erano stati chiesti a una donna pesarese che aveva un debito con una società di finanziamento. E il caso finito davanti al Tribunale di Pesaro apre una questione che, secondo Sos Utenti Aps, può interessare una massa molto più ampia di rapporti: i circa 2,5 miliardi di euro di mutui, prestiti personali e credito al consumo accesi dalle famiglie nella sola provincia di Pesaro e Urbino. L’associazione chiede controlli più chiari, partendo dalla sentenza che ha revocato un decreto ingiuntivo nei confronti di una consumatrice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cliente contesta il contratto di prestito, e il suo debito si dimezza

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Encontré a mi esposo con la secretaria en su oficina

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