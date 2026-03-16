Il Chelsea non poteva trattenermi a causa delle sanzioni finanziarie Anche mia moglie ha dovuto smettere di andare in palestra perché il Chelsea non poteva più pagare le tasse’ Saul Niguez si apre sul suo trasferimento in prestito al Chelsea

Saul Niguez ha dichiarato che il Chelsea non poteva trattenerlo a causa delle sanzioni finanziarie e che anche sua moglie ha dovuto smettere di andare in palestra perché il club non poteva più pagare le tasse. Arrivato in prestito allo Stamford Bridge nell’agosto 2021, molti avevano sperato che diventasse un vero e proprio marcatore per i Blues.

Sito inglese: Quando Saul Niguez arrivò in prestito al Chelsea nell’agosto 2021, allo Stamford Bridge c’erano grandi speranze che i Blues avessero ottenuto un vero e proprio marcatore. Nel decennio precedente, il centrocampista era stato uno dei migliori giocatori dell’Atletico Madrid, impressionando sia sul fronte nazionale che internazionale, non ultimo nella stagione delle vittorie dell’Atletico nella Liga 202021. Ma quella che seguì fu una stagione segnata da infortuni, malattie ed eventi senza precedenti fuori dal campo per la squadra di Londra ovest. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Niguez parla dei suoi problemi con il Chelsea. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “Il Chelsea non poteva trattenermi a causa delle sanzioni finanziarie. Anche mia moglie ha dovuto smettere di andare in palestra perché il Chelsea non poteva più pagare le tasse’ Saul Niguez si apre sul suo trasferimento in prestito al Chelsea Articoli correlati Leggi anche: Napoli-Chelsea, formazioni: c’è McTominay anche se acciaccato, nel Chelsea Estevao in campo e Garnacho in panca Napoli-Verona, Conte: "Andare sotto di due gol poteva ammazzare anche un toro. Hojlund non poteva tagliarsi il braccio"“Nel primo tempo ci sono stati sicuramente due episodi negativi sui gol subiti, dove potevamo fare molto meglio e lo sappiamo benissimo.