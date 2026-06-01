Claudio Baglioni ha la polmonite slitta di un anno il concerto a Bergamo

Il concerto di Claudio Baglioni previsto a Bergamo è stato rinviato di un anno. L’artista è stato colpito da una polmonite e non potrà esibirsi come programmato. La data dell’evento sarà spostata al prossimo anno, senza indicazioni precise sulla nuova data. La decisione è stata comunicata ufficialmente dagli organizzatori. Baglioni si trova attualmente in cura e in convalescenza.

È stato rinviato di un anno, a causa di una polmonite che ha colpito l’artista, il nuovo tour di Claudio Baglioni. Il cantautore avrebbe dovuto esibirsi a Bergamo il 13 luglio 2026 all’ Arena Fiera, ma la data è stata posticipata a lunedì 12 luglio 2027. Il “GrandTour La Vita è adesso” avrebbe dovuto debuttare già a giugno. Il rinvio si è reso necessario dopo che l’artista romano è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta: la prognosi prevede 90 giorni di riposo e cure. Per le date riprogrammate restano validi i biglietti già acquistati. Per gli spettatori che non potranno partecipare ai nuovi appuntamenti sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026, tramite il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027

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