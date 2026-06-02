Clash in Italy i risultati di Monday Night Raw | Rollins batte Breakker Oba Femi e IYO SKY avanzano nei tornei

A Torino, Monday Night Raw si è svolto un giorno dopo Clash in Italy, con una serata dedicata alle conseguenze dell’evento precedente e ai tornei in corso. Rollins ha battuto Breakker, mentre Oba Femi e IYO SKY sono avanzati nelle competizioni. La Inalpi Arena ha ospitato l’evento, proseguendo la programmazione della WWE dopo il grande show di domenica. Non sono stati annunciati ulteriori incontri o risultati specifici.

Torino, 2 giugno 2026 – La WWE non ha lasciato Torino dopo Clash in Italy. Il giorno dopo il grande evento premium, la Inalpi Arena ha ospitato Monday Night Raw, con una puntata costruita sulle conseguenze della serata precedente e sui primi passi verso i prossimi appuntamenti. Il pubblico italiano ha assistito a uno show ricco di indicazioni: l’apertura dei tornei King of the Ring e Queen of the Ring, il nuovo sviluppo della Bloodline, la conferma di Sol Ruca dopo la conquista del titolo intercontinentale femminile e il main event tra Seth Rollins e Bron Breakker. avanzare nel torneo. Il Queen of the Ring parte così con un nome di alto profilo già lanciato verso le fasi successive. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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