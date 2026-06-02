Clash in Italy e Raw Triple H loda l’Italia che ora sogna

All’Inalpi Arena di Torino, il pubblico assiste a un incontro di wrestling tra Italy e Raw. Dopo il match, Triple H si rivolge alla folla, lodando l’Italia. La serata si conclude con applausi e entusiasmo, lasciando i tifosi italiani con l’illusione di future occasioni di vedere eventi di alto livello nel loro paese. La scena si chiude con le luci che si spengono sulla rinnovata arena.

Torino, 2 giugno 2026 – Cala il sipario all’Inalpi Arena di Torino. Ma, per il pubblico italiano, si aprono orizzonti inimagginabili fino a pochi mesi fa. UCala il sipario all’Inalpi Arena di Torino. Ma, per il pubblico italiano, si aprono orizzonti fino a pochi mesi fa difficili anche solo da immaginare. Clash in Italy e Monday Night Raw hanno portato la WWE nel nostro Paese con un peso diverso rispetto al passato. Non un semplice passaggio europeo, non una tappa di routine, ma due serate inserite nel cuore della programmazione internazionale della federazione americana. Per la prima volta l’Italia ha ospitato un evento premium WWE. Il giorno successivo, sempre alla Inalpi Arena, è andata in scena anche una puntata di Raw. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Cosa ne pensate ragazzi di Clash In Italy in generale? Mi sono piaciuti tutti i match e Jade ha fatto bene ancora una volta con Rhea! Sono curioso di vedere dove andranno da qui, grande PLE! Quali sono i vostri pensieri? reddit

Il finale con Solo Sikoa, The MFTs, The Usos, Roman e Fatu è il cliffhanger perfetto. Clash in Italy chiude lo show, ma non chiude la guerra samoana. Anzi, la spinge al capitolo successivo. #WWEClash x.com

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