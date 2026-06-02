Clash in Italy e Raw Triple H loda l’Italia che ora sogna

Da cdn.ilfaroonline.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All’Inalpi Arena di Torino, il pubblico assiste a un incontro di wrestling tra Italy e Raw. Dopo il match, Triple H si rivolge alla folla, lodando l’Italia. La serata si conclude con applausi e entusiasmo, lasciando i tifosi italiani con l’illusione di future occasioni di vedere eventi di alto livello nel loro paese. La scena si chiude con le luci che si spengono sulla rinnovata arena.

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Torino, 2 giugno 2026 – Cala il sipario all’Inalpi Arena di Torino. Ma, per il pubblico italiano, si aprono orizzonti inimagginabili fino a pochi mesi fa. UCala il sipario all’Inalpi Arena di Torino. Ma, per il pubblico italiano, si aprono orizzonti fino a pochi mesi fa difficili anche solo da immaginare. Clash in Italy e Monday Night Raw hanno portato la WWE nel nostro Paese con un peso diverso rispetto al passato. Non un semplice passaggio europeo, non una tappa di routine, ma due serate inserite nel cuore della programmazione internazionale della federazione americana. Per la prima volta l’Italia ha ospitato un evento premium WWE. Il giorno successivo, sempre alla Inalpi Arena, è andata in scena anche una puntata di Raw. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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