A pochi giorni dal WWE Clash in Italy, l’evento si avvicina e l’entusiasmo tra i fan italiani cresce. Paul “Triple H” Levesque ha pubblicato un messaggio in cui esprime l’attesa di arrivare a Torino per il Premium Live Event. Nessun dettaglio su incontri o partecipanti è stato comunicato, ma l’attenzione si concentra sull’arrivo della WWE in Italia e sulla partecipazione di uno dei principali dirigenti.

L’attesa per WWE Clash in Italy continua a crescere e, a pochi giorni dallo storico Premium Live Event che porterà la WWE a Torino, Paul “Triple H” Levesque ha voluto rivolgere un messaggio speciale ai fan italiani. In un nuovo video pubblicato sui social media, il Chief Content Officer della compagnia ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’imminente appuntamento, sottolineando l’importanza del pubblico internazionale e definendo la WWE come un vero e proprio “genere d’azione universale” capace di unire persone di culture e lingue diverse: “Mancano ormai pochi giorni a Torino e, se posso lasciare un messaggio ai fan, vi assicuro che questo evento significherà tanto per noi e per le Superstar della WWE quanto significa per ognuno di voi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Triple H infiamma l’attesa per Clash in Italy: “Non vediamo l’ora di arrivare a Torino”

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