WWE | I prezzi per Clash in Italy Raw e Smackdown in Italia calano drasticamente

Oggi si è appreso che, a causa delle basse vendite durante il tour italiano, i prezzi dei biglietti per gli show televisivi di WWE a Bologna e Torino sono stati ridotti sensibilmente. La WWE ha comunicato tramite Ticketone e Ticketmaster che alcune tariffe sono state abbassate anche oltre la metà del prezzo iniziale. La decisione riguarda gli eventi di Raw e Smackdown programmati nelle città italiane.

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Nella giornata di oggi, a seguito delle scarse vendite WWE nel tour italiano, la WWE ha reso publico su ticketone e ticketmaster che i prezzi per gli show televisivi di Bologna e Torino sono calati drasticamente e addirittura alcuni pia più della meta del prezzo di partenza. Partendo dallo show principale, ovvero Clash in Italy, i biglietti partiranno da 92 euro per gli ultimi settori fino ad arrivare alle prime file a 750 euro. Per quanto riguarda Raw a Torino i prezzi partiranno da 80 euro, mentre a smackdown Bologna i prezzi più bassi partiranno addirittura da 59 euro Quì l’elenco dei nuovi prezzi: Clash in Italy: Settore 207: 115 euro. Settore 208: 92 euro.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I prezzi per Clash in Italy, Raw e Smackdown in Italia calano drasticamente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate WWE: Ecco i prezzi dei biglietti per Clash in Italy e il tour italiano 2026Si è aperta oggi, mercoledì 11 marzo, la prevendita per il primo Premium Live Event della WWE in Italia. Leggi anche: WWE su Netflix in Italia: RAW, Smackdown e WrestleMania 42 in diretta Temi più discussi: La finzione più reale di tutte: il wrestling sfonda in Italia e si prende la rivincita; WWE Backlash 2026: le fondamenta per Clash in Italy e il ritorno di John Cena; WWE Backlash arriva su Netflix: sfida tra Reigns e Jacob Fatu; L'intervista a Gunther: La mia vita da wrestler tra ring, calcio e passioni. Clash in Italy è sempre più vicino! ?? Siete pronti? ? Assicuratevi un posto per lo show ticketone.it/artist/wwe-liv… x.com WWE pubblica le date per il programma di prossime apparizioni di Roman Reigns, inclusi tre appuntamenti a giugno - reddit.com reddit WWE Backlash 2026: le fondamenta per Clash in Italy e il ritorno di John CenaBacklash 2026 ha gettato basi importanti per uno degli eventi WWE più attesi, almeno da noi Italiani. Clash in Italy arriverà il 31 maggio in live streaming su Netflix: ecco un punto sulle novità del ... movieplayer.it 3 Motivi per cui Roman Reigns potrebbe perdere il titolo mondiale WWE a Clash in ItalyDopo aver riconquistato il suo status di vertice, si è nuovamente posizionato come il centro della programmazione WWE. Ogni difesa del titolo rinforza la sua dominanza e ogni sua apparizione ha un pes ... worldwrestling.it