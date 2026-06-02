civitanovese le mosse avanti tutta su perpepaj

Notizia in breve

La Civitanovese sta lavorando per rinforzare la rosa e potrebbe annunciare l’ingaggio di uno o due nuovi giocatori nei prossimi giorni. La società sta definendo le trattative in corso, ma non sono stati ancora divulgati dettagli ufficiali. L’obiettivo è potenziare la squadra in vista delle prossime partite. La società non ha confermato ancora i nomi dei nuovi arrivati, ma il mercato è in fase avanzata.