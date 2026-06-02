Civitanovese le mosse Avanti tutta su Perpepaj
La Civitanovese sta lavorando per rinforzare la rosa e potrebbe annunciare l’ingaggio di uno o due nuovi giocatori nei prossimi giorni. La società sta definendo le trattative in corso, ma non sono stati ancora divulgati dettagli ufficiali. L’obiettivo è potenziare la squadra in vista delle prossime partite. La società non ha confermato ancora i nomi dei nuovi arrivati, ma il mercato è in fase avanzata.
Entra nel vivo il mercato della Civitanovese. L’arrivo di uno o due nuovi calciatori potrebbe essere comunicato nei prossimi da parte del club. Un folto gruppo giungerà dall’Osimana e da questo punto di vista ci sarebbero discorsi avanzati con i centrocampisti Matteo Ercoli e Jacopo Domizi, con il difensore David Pagliarini, con l’attaccante Alex Buonaventura e con i portieri Lorenzo Forconesi e Gianmaria Verdini. Sembrerebbe più in forse l’operazione legata all’esperto centrale Luca Patrizi, anch’egli proveniente dai giallorossi. Per quanto riguarda gli altri nomi, il ds Mauro Chiodini sarebbe interessato alla punta Denis Perpepaj, reduce da una stagione nella Sangiustese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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