Le mosse dei rossoblù Presto la nuova Civitanovese prenderà forma In squadra spazio a tanti giocatori del posto

La nuova Civitanovese si prepara a prendere forma nelle prossime settimane, con l’obiettivo di avviare ufficialmente il progetto a fine mese. Il team sarà costituito principalmente da giocatori locali e sarà coordinato da Mauro Chiodini, ex direttore sportivo di un’altra società. Si dovrà aspettare circa una settimana prima di vedere i primi allenamenti e le prime indicazioni sul nuovo percorso.

Bisognerà attendere circa una settimana per vedere all’opera il nuovo corso della Civitanovese. Il progetto annunciato, che vede a capo Mauro Chiodini, ex diesse dell’Osimana, dovrebbe ufficialmente prendere il via a partire dalla fine della prossima settimana. Presto le parti dovrebbero incontrarsi per definire gli ultimi dettagli della questione mentre nel fine settimana Chiodini potrebbe essere presentato alla città. In fin dei conti, l’ex portiere non avrebbe gran bisogno di presentazioni nella sua città, dove sono in tanti a gradire la sua nomina. La curiosità, quindi, è tutta sul suo progetto e sulle figure con cui sceglierà di svilupparlo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le mosse dei rossoblù. Presto la nuova Civitanovese prenderà forma. In squadra spazio a tanti giocatori del posto Notizie correlate La nuova Civitanovese. Si avvicina ai rossoblù il diesse ChiodiniMauro Chiodini si è svincolato dall’Osimana, a breve inizierà ufficialmente la sua avventura alla Civitanovese come direttore sportivo. Leggi anche: Conte Napoli, atto terzo: si delinea il futuro dell’allenatore. Piano d’azione nell’incontro con De Laurentiis e Manna: in che modo prenderà forma la squadra della prossima stagione