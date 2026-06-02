La richiesta ufficiale per la creazione di una tomba monumentale in onore del maestro Paternesi è stata presentata da un comitato locale. La traslazione della salma sarà finanziata tramite fondi pubblici e donazioni private. La tomba sarà collocata in un’area pubblica della città. La decisione è stata approvata dall’amministrazione comunale, che ha avviato le procedure per il trasferimento. La realizzazione del monumento è prevista entro i prossimi mesi.

? Domande chiave Chi ha presentato la richiesta ufficiale per il nuovo monumento?. Come verranno pagate le spese per la traslazione della salma?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio il quadriportico del cimitero?. Quali regole tecniche dovrà rispettare il nuovo manufatto sepolcrale?.? In Breve Richiesta ufficiale depositata da Monica Paternesi il 29 maggio 2026.. Delibera approvata dalla giunta il 1 giugno 2026.. Spese di traslazione e concessione area a carico delle casse pubbliche comunali.. Sarcofago singolo nel quadriportico secondo regolamento di polizia mortuaria e norme Asl.. Il Comune di Civita Castellana approva la sepoltura monumentale per il maestro Alessio Paternesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Civita Castellana: omaggio al maestro Paternesi con una tomba monumentale

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