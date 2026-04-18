Una nuova auto elettrica per la polizia locale di Civita Castellana

Il comune di Civita Castellana ha annunciato l’acquisto di una nuova auto elettrica destinata alla polizia locale. Il finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio ha permesso di integrare il parco veicoli comunale con un mezzo a basso impatto ambientale. La consegna del veicolo si inserisce nel piano di rinnovamento delle attrezzature utilizzate dalle forze di polizia municipale. Il nuovo veicolo sarà impiegato nelle attività quotidiane della polizia locale.

Nuova auto per la polizia locale del comune di Civita Castellana. Il Comune annuncia il rafforzamento del parco macchine in dotazione, grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Lazio, che ha consentito l’acquisto di un ulteriore nuovo mezzo a basso impatto ambientale, che si unisce a.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Ceriano Laghetto, una nuova auto per la Polizia locale con il contributo della RegionePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.