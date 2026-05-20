Cybersecurity e intelligenza artificiale a Genova il convegno della guardia di finanza

A Genova si è svolto oggi un convegno organizzato dalla guardia di finanza nel Salone di rappresentanza di palazzo Tursi, dedicato ai temi della cybersecurity, dell’intelligenza artificiale e della protezione dei dati. L’evento ha riunito esperti e professionisti del settore per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’uso di queste tecnologie. Durante l’iniziativa sono stati affrontati aspetti legati alla sicurezza informatica e alle strategie di tutela delle informazioni sensibili.

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