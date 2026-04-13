Finagricola e Unisa insieme per l' innovazione sostenibile | al via il progetto sugli stress biotici in orticoltura

È iniziato un nuovo progetto che coinvolge un’azienda agricola e un’università, con l’obiettivo di sviluppare metodi innovativi per affrontare gli stress biotici nelle colture orticole. L'iniziativa si focalizza sulla gestione sostenibile delle piante in campo, combinando le competenze di un'impresa del settore e di un ateneo locale. La collaborazione mira a trovare soluzioni pratiche per migliorare la resistenza delle colture senza l’uso di sostanze chimiche, puntando a un’agricoltura più sostenibile.

Nuovo passo avanti per l’innovazione sostenibile in agricoltura. Ha preso ufficialmente il via il progetto “Strategie innovative per la gestione degli stress biotici in orticoltura”, promosso da Finagricola in collaborazione con il Dipartimento di Farmacia dell’Università degli Studi di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Il progetto Rosa Chemical racconta un’Italia rigenerata attraverso l’innovazione e il made in Italy sostenibileIl cantante italiano Manuel Franco Rocati, noto con lo pseudonimo di Rosa Chemical, ha presentato al Festival di Sanremo 2023 un brano che ha subito... La svolta green nell’orticoltura: "Meno chimica, più innovazione"Un’orticoltura ancora più green, che utilizzi sempre meno chimica in campo e garantisca la sopravvivenza economica delle aziende è possibile: è...