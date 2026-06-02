Cittadinanza onoraria a tre studenti stranieri | Savignano celebra lo Ius Scholae simbolico

Il consiglio comunale di Savignano ha conferito la cittadinanza onoraria a tre studenti stranieri, tra cui due nati a Cesena. La pergamena è stata consegnata a Braian Barkasu, nato nel 2013, e a Nevisa Deniku, nata nel 2014, per aver completato il percorso scolastico. La cerimonia ha simbolicamente rappresentato l’applicazione dello Ius Scholae.

Il consiglio comunale di Savignano ha consegnato la pergamena che attesta la concessione della cittadinanza onoraria da parte del Comune di Savignano sul Rubicone a Braian Barkasu, classe 2013, nato a Cesena e Nevisa Deniku, classe 2014, nata a Cesena, per aver completato con impegno il percorso. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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