Migranti Conte | ius scholae è la soluzione migliore

Durante una conferenza stampa, un politico ha dichiarato di aver votato a favore del referendum sulla cittadinanza, ma ha espresso la convinzione che lo strumento più efficace sia lo ius scholae. Ha inoltre affermato che, pur condividendo la richiesta di un accesso più semplice alla cittadinanza, considera sbagliato il metodo proposto nel referendum e ha evidenziato che anche il coalizione di centrodestra condivide questa posizione.

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