Migranti Conte | ius scholae è la soluzione migliore

Da imolaoggi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, un politico ha dichiarato di aver votato a favore del referendum sulla cittadinanza, ma ha espresso la convinzione che lo strumento più efficace sia lo ius scholae. Ha inoltre affermato che, pur condividendo la richiesta di un accesso più semplice alla cittadinanza, considera sbagliato il metodo proposto nel referendum e ha evidenziato che anche il coalizione di centrodestra condivide questa posizione.

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“Ho votato a favore sul referendum sulla cittadinanza, ma lo ius scholae è soluzione migliore” “La battaglia sul più facile accesso alla cittadinanza è giusta, ma lo strumento presentato nel referendum è sbagliato, anche il centrodestra è d’accordo con noi sullo ius scholae”. Così il leader del Movimento 5 Stelle parlando ai giornalisti a margine.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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