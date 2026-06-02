Cislago saluta Nicolò Vergani | Era una di quelle persone che ti restano dentro

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri a Cislago si sono svolti i funerali di Nicolò Vergani. La cerimonia è stata caratterizzata da un silenzio rispettoso, interrotto da lacrime e applausi. La comunità ha reso omaggio a una persona definita da molti come indelebile nella memoria. La salma è stata accompagnata fuori dalla chiesa, mentre i presenti hanno espresso il loro cordoglio con gesti di commozione. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause della morte.

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Cislago (Varese), 2 giugno 2026 – Un lungo silenzio, interrotto da lacrime e applausi, ha accompagnato ieri l ’ultimo saluto a Nicolò Vergani. La chiesa gremita, i fiori bianchi, le magliette nere degli amici e le tante dediche lasciate sulla bara hanno raccontato il dolore di una comunità intera stretta attorno alla famiglia del giovane di 18 anni morto dopo il drammatico incidente a Carbonate. Attorno al feretro, coperto dalla sua maglia e segnato dai messaggi di amici e compagni, si sono raccolti i genitori, il fratellino e la fidanzata, sostenuti dall’affetto di tantissimi giovani. Sull’altare un pallone da basket, sport che Nicolò praticava con passione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cislago saluta Nicolò Vergani: “Era una di quelle persone che ti restano dentro”
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