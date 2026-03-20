Massimo Garavaglia ricorda Umberto Bossi, raccontando di essere rimasto colpito da un comizio del leader della Lega, apprezzandone la capacità di attenzione e il modo di relazionarsi con le persone. Garavaglia, attuale presidente di un ente pubblico, ha evidenziato come Bossi non fosse il tipo di politico che si dimentica facilmente i nomi o le facce di chi incontra, sottolineando la sua forza personale.

«La rivoluzione era nel modo in cui aveva interpretato un bisogno che c'era, c'è e ci sarà sempre: quello di rappresentare chi lavora, chi si dà da fare e ha bisogno di una politica che lo sostenga. Non era pensabile che si potesse creare un partito dal basso, da zero, dal niente». Il loro primo «incontro» fu in occasione di uno dei comizi che Bossi teneva in Lombardia alla fine degli anni '80. «Nella mia testa non c'era minimamente l'idea di fare politica. Pensavo che una volta finiti gli studi alla Bocconi sarei entrato in un’azienda, avrei lavorato, fatto cose normali, come tanti altri. Ma avevo letto dei volantini che davano degli spunti interessanti e così, insieme alla mia fidanzata e attuale moglie, andammo a vedere un comizio di Umberto Bossi ad Abbiategrasso», ricorda Garavaglia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Umberto Bossi nel ricordo di Massimo Garavaglia: «Andai a un comizio e rimasi folgorato da quelle idee. La sua forza titanica stava nell'infinita capacità di attenzione: non era il classico tipo che ti saluta e poi si dimentica il tuo nome»

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