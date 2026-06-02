Diego Comparato è stato eletto presidente e guiderà il club fino al 2030. Nei prossimi mesi, la gestione tecnica della prima squadra subirà modifiche, anche grazie alle novità introdotte dalla nuova direzione sportiva. La Prima Categoria vedrà cambiamenti specifici, anche se i dettagli non sono stati ancora comunicati. La nomina del nuovo presidente segna l’avvio di un nuovo ciclo per il club.

? Punti chiave Come cambierà la gestione tecnica della prima squadra nei prossimi mesi?. Quali novità porterà la nuova direzione sportiva per la Prima Categoria?. Come intende il nuovo presidente coinvolgere la cittadinanza come dodicesimo uomo?. Perché la nuova dirigenza ha scelto un modello di gestione collettiva?.? In Breve Eletto all'unanimità durante l'assemblea dei soci del 31 maggio.. Gestione basata su modello collettivo per il quadriennio 2026-2030.. Annunciate a breve novità su direzione sportiva e staff tecnico.. Collaborazione prevista con Amministrazione Comunale e Academy Cisano.. Diego Comparato eletto presidente dell’A.S.D. Cisano per il quadriennio 2026-2030. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cisano, Diego Comparato eletto presidente: nuovo ciclo 2026-2030

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm: eletto per acclamazioneGiuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati durante una riunione del Comitato direttivo centrale.

Unione interporti riuniti, Gianpaolo Serpagli eletto nuovo presidenteGianpaolo Serpagli è stato eletto nuovo presidente dell’Unione Interporti Riuniti.

Argomenti più discussi: Cisano, Diego Comparato è il nuovo presidente; Cisano, Diego Comparato è il nuovo presidente.

Calcio | Cisano. Diego Comparato è il nuovo presidente: Una squadra al comando della naveL’Assemblea dei Soci dell’A.S.D. Cisano, riunitasi nel tardo pomeriggio di Domenica 31 maggio, ha eletto all’unanimità Diego Comparato nuovo Presidente della società biancoblu per il quadriennio 2026- ... svsport.it

Cisano, Diego Comparato è il nuovo presidenteCisano, Diego Comparato è il nuovo presidente ... msn.com