Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm | eletto per acclamazione

Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati durante una riunione del Comitato direttivo centrale. La nomina è avvenuta per acclamazione da parte dei membri presenti. La nomina si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche all’interno dell’organizzazione. La sua elezione va a sostituire il precedente presidente, che ha concluso il proprio mandato.

Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Anm. È stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell’Associazione. Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, esponente di Magistratura indipendente, alle ultime elezioni dell’Anm, nel gennaio del 2025, è stato il più votato e ha fatto parte della giunta esecutiva presieduta da Cesare Parodi di cui oggi diventa il vertice, dopo le dimissioni dello stesso Parodi, per motivi personali, all’indomani del referendum sulla Giustizia. Parodi: “Il referendum ha aperto porte per troppo chiuse, dialogo resti metodo”. In questa campagna referendaria, in riferimento al rapporto con la cittadinanza, “abbiamo aperto porte per troppo rimaste chiuse”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm

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la Repubblica. . Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm. Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'Associazione dove sabato 28 marzo l'ormai ex presidente Cesare Parodi aveva formalizzato le sue dimissioni. Tango, 4 - facebook.com facebook