Unione interporti riuniti Gianpaolo Serpagli eletto nuovo presidente

Gianpaolo Serpagli è stato eletto nuovo presidente dell’Unione Interporti Riuniti. La nomina è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha ringraziato il precedente presidente per il lavoro svolto. Serpagli ha una lunga esperienza nel settore della logistica e dell’intermodalità, che sarà messa a disposizione per guidare l’ente in un momento di cambiamenti e sviluppi nel sistema infrastrutturale e produttivo.

“I migliori auguri di buon lavoro a Gianpaolo Serpagli per questo nuovo incarico alla guida di Uir. La sua esperienza nel settore della logistica e dell’intermodalità rappresenta un elemento di solidità per accompagnare una fase decisiva per il futuro del sistema infrastrutturale e produttivo del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Francesco Petitto eletto nuovo Presidente A.I.P.O. AvellinoSi è svolta lunedì 3 febbraio, presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Ufita a Grottaminarda, l’Assemblea provinciale dell’A. Leggi anche: Giuseppe Tango nuovo presidente dell’Anm: eletto per acclamazione Tutti gli aggiornamenti UIR, Gianpaolo Serpagli eletto presidente: al via il nuovo triennio 2026–2029L’Assemblea dei soci di UIR – Unione Interporti Riuniti ha eletto Gianpaolo Serpagli, Presidente di Cepim S.p.A. – Interporto ... telenord.it Unione Interporti Riuniti: l’Assemblea ha eletto Serpagli (Cepim S.p.A) alla presidenza dell’associazione(FERPRESS) – Roma, 23 APR – L’Assemblea dei soci di UIR – Unione Interporti Riuniti ha eletto Gianpaolo Serpagli, Presidente di Cepim S.p.A. – Interporto di Parma, alla Presidenza dell’Associazione pe ... ferpress.it