Un team di ricercatori dell’Università di Pisa ha condotto uno studio sui circuiti a due dimensioni per sviluppare transistor del futuro. La ricerca si concentra sulla progettazione di dispositivi elettronici utilizzando materiali bidimensionali. I risultati sono stati pubblicati in un articolo scientifico, evidenziando le potenzialità di questa tecnologia. Lo studio coinvolge esperti di ingegneria, fisica e chimica e rappresenta un passo avanti nella sperimentazione di componenti elettronici più compatti.

Pisa, 1 giugno 2026 – Da uno studio di ingegneri, fisici e chimici dell’Università di Pisa in collaborazione con l’Università di Scienza e Tecnologia di Wuhan (Cina) un nuovo approccio alla produzione di transistor bidimensionali che ne aumenta le prestazioni ed è compatibile con i processi di produzione industriale, facilitando così il futuro trasferimento tecnologico una volta che la tecnologia sarà matura. La ricerca è stata pubblicata nel numero di maggio della rivista Nature Electronics. “I transistor - spiega Gianluca Fiori, docente di elettronica al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa - sono i mattoncini di base dei circuiti elettronici che costituiscono i nostri calcolatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Circuiti a due dimensioni: dall’Università lo studio per i transistor del futuro

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Cè un sacco di spazio in ogni dimensione: dalle nanotecnologie alla seconda rivoluzione quantistica

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