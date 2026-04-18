Silenzio sismico nelle città oscurate dall'eclissi di Sole del 2024 | lo studio dell'Università Johns Hopkins

Durante l'eclissi totale di Sole del 2024, nelle città coinvolte si è verificato un fenomeno chiamato silenzio sismico, caratterizzato dall'assenza di segnali sismici rilevati dai sismometri. Quando la Luna ha coperto completamente il disco solare, le apparecchiature hanno smesso di registrare dati per un certo periodo. Questo fenomeno è stato studiato da ricercatori dell'Università Johns Hopkins, che hanno analizzato le variazioni nelle registrazioni sismiche durante l'evento.

Quando la Luna ha completamente oscurato il disco solare durante l'eclissi di Sole totale del 2024, nelle città si è verificato un fenomeno curioso conosciuto come silenzio sismico (o quiete sismica), con i sismometri che hanno smesso di rilevare dati. Uno scienziato dell'Università Johns Hopkins ha spiegato cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Le divise alle Olimpiadi Invernali: dall’inno di Mameli nelle giacche dell’Italia all’abito tradizionale mongoloEcco chi ha firmato le divise degli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l'Italia ha scelto Emporio Armani. Cosa sappiamo sull’inchiesta per falso sull’arresto del 2024 fatto dall’agente che ha ucciso un 28enne a RogoredoLa Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per falso per indagare su un arresto fatto nel 2024 dal poliziotto che, lo scorso 26 gennaio, ha ucciso...