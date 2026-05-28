L' ossigeno per ' riparare' i circuiti della tecnologia del futuro | lo studio Unipi sui transistor bidimensionali

Da pisatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Uno studio condotto da ricercatori dell'Università di Pisa e dell'Università di scienza e tecnologia di Wuhan ha sviluppato un nuovo metodo per la produzione di transistor bidimensionali. La ricerca si concentra sull'uso dell'ossigeno per migliorare i circuiti di questa tecnologia emergente. Il metodo mira a riparare e ottimizzare i circuiti dei transistor, considerati fondamentali per lo sviluppo di dispositivi elettronici avanzati.

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Da uno studio di ingegneri, fisici e chimici dell'Università di Pisa, in collaborazione con l'Università di scienza e tecnologia di Wuhan (Cina), nasce un nuovo approccio alla produzione di transistor bidimensionali. Lo sviluppo di questa tecnologia è, in breve, sarà porta per un salto in avanti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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