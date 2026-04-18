Dal 20 aprile laboratori pomeridiani gratuiti per ragazzi tra gli 11 e i 14 anni

Dal 20 aprile inizieranno i laboratori pomeridiani gratuiti destinati a ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, organizzati dal Comune di Piacenza. Il progetto si chiama “Fuori Orario – PiacenzaVale” ed è stato approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, con un contributo di 134.000 euro. Le attività si svolgeranno nel pomeriggio presso diverse strutture della città, coinvolgendo i giovani in vari percorsi educativi e ricreativi.

Prenderà il via lunedì 20 aprile il progetto del Comune di Piacenza “Fuori Orario – PiacenzaVale”, approvato e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 134.866 Euro, nell’ambito dell’avviso pubblico “Scuole aperte”, con l’obiettivo di promuovere il successo formativo e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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