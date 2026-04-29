Inaugurato sportello informativo per orientamento a lavoro e iscrizione laboratori gratuiti

Il Comune di Fasano ha aperto uno sportello informativo dedicato all’orientamento professionale e all’iscrizione a laboratori gratuiti. L’iniziativa mira a fornire supporto ai cittadini interessati a trovare occupazione o a sviluppare nuove competenze. L’apertura del servizio si inserisce nelle politiche locali di promozione dell’occupazione e di inclusione sociale, offrendo un punto di riferimento per chi cerca assistenza su queste tematiche.

FASANO – Il Comune di Fasano compie un nuovo passo avanti nelle politiche attive per il lavoro e l’orientamento dei cittadini. È stato ufficialmente inaugurato ieri, lunedì 27 aprile, l’Orientation Desk legato al progetto “Orizzonte 360°”, iniziativa strategica finanziata nell’ambito del bando.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Parte 'Foggia for work', lo sportello informativo gratuito per l'orientamento al lavoro "Direzione O.r.a.": attivo uno sportello gratuito per orientamento, formazione e lavoroBRINDISI - Da oltre un mese è operativo a Brindisi l’Orientation Desk della Provincia, uno sportello gratuito che si propone di supportare giovani,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Inaugurata la nuova Casa del Quartiere a Is Mirrionis; Nasce l’Orientation Desk: Fasano punta sulla formazione con il progetto Orizzonte 360°; Donne al sicuro a Rodi Garganico: inaugurato il nuovo sportello antiviolenza; RODI GARGANICO/ INAUGURAZIONE IL 22 APRILE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA SALUTE DELLA DONNA DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA PRESSO LA CASA DELLA COMUNITÀ. Inaugurato a Bellaria Igea Marina un nuovo sportello per le vittime di reatoC'è un momento, dopo che un reato è stato commesso, in cui la vittima rimane sola. Le indagini seguono il loro corso, la cronaca si occupa d'altro, e la persona offesa si ritrova a fare i conti con un ... msn.com A mezzogiorno si inaugura lo sportello informativo per le pratiche giudiziarieC’è attesa oggi nella sede sede dell’Unione Montana del Catria e Nerone dove si apre uno sportello informativo destinato all’utenza locale che potrà ricevere supporto e depositare telematicamente atti ... ilrestodelcarlino.it Bellaria, inaugurato lo sportello gratuito per assistere le vittime di reato Leggi qui: https://altarimini.it/bellaria-inaugurato-lo-sportello-gratuito-per-assistere-le-vittime-di-reato.php - facebook.com facebook Rodi Garganico, inaugurato lo sportello antiviolenza nella Casa della Comunità x.com