Accor varata lo yacht a vela da 220 metri | lusso e tecnologia GNL

È stato presentato un nuovo yacht a vela lungo 220 metri, dotato di tecnologia a gas naturale liquefatto e caratterizzato da tre alberi alti 68 metri. La nave dispone di otto ristoranti e una spa, gestiti da un team dedicato. La progettazione unisce elementi di lusso e innovazione tecnica, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presentazione ha suscitato interesse per le caratteristiche e le funzionalità di questa imbarcazione.

? Cosa scoprirai Come faranno tre alberi da 68 metri a muovere uno yacht gigante?. Chi gestirà gli otto ristoranti e la spa di questo lusso estremo?. Dove toccherà i porti italiani lo yacht Orient Express nella stagione inaugurale?. Perché il rapporto tra equipaggio e ospiti è così elevato?.? In Breve 170 membri dell'equipaggio garantiscono un rapporto di 1.6 con i 110 ospiti. Prenotazioni aperte il 19 luglio con debutto alla vetrina del festival di Cannes. Chef Yannick Alléno gestisce otto ristoranti tra cui La Table de l’Orient Express. Secondo yacht della flotta denominato Orient Express Olympian previsto per il 2027. A Saint-Nazaire, presso i cantieri Chantiers de l’Atlantique, è stata varata la Orient Express Corinthian, la prima imbarcazione della flotta Orient Express Sailing Yachts gestita dal gruppo Accor.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Accor varata lo yacht a vela da 220 metri: lusso e tecnologia GNL Notizie correlate Baglietto: ecco i dettagli di Farah, lo yacht custom da 50 metri? Cosa scoprirai Come influenzerà il design architettonico l'abitabilità di questo yacht custom? Chi supervisionerà ogni singola fase della... Salerno, lo yacht di lusso si trasforma in un relitto: rogo nel porto? Cosa sapere Incendio distrugge yacht di 18 metri al Marina d'Arechi di Salerno ieri sera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Bazin (Accor): Con Orient Express Corinthian facciamo galleggiare il lusso. Orient Express Corinthian: Accor vara lo yacht a vela extra lussoNuovo step nel progetto del gruppo Accor, che con il varo dell’Orient Express Corinthian pone la prima pietra nella realizzazione di una piattaforma viaggi. travelquotidiano.com Orient Express Corinthian: debutta il primo yacht di lusso firmato AccorÈ stata varata presso Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire la Orient Express Corinthian, prima unità della flotta Orient Express del gruppo Accor. travelquotidiano.com